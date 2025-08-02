Делегация пивоваренной компании пропала после землетрясения на Камчатке

Команда холдинга «Афанасий» не выходит на связь со дня землетрясения на Камчатке

После землетрясения на Камчатке не выходит на связь делегация пивоваренного холдинга «Афанасий» в лице топ-менеджера Вадима Дешевкина и его сына. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Нам поступает много вопросов от СМИ о судьбе наших коллег на Камчатке. Действительно, связи с ними нет несколько дней, и мы не знаем их точное местоположение», — говорится в публикации.

Сообщается, что делегация «Афанасия» находится на Камчатке с 28 июля. Связь с командой была потеряна после их выхода на рыбалку в открытый океан за несколько часов до землетрясения. Последнее полученное сообщение от Дешевкина — групповая фотография в Авачинской бухте.

В холдинге отметили, что у них распространена практика «перезагрузки без связи», когда сотрудники отрываются от внешнего мира для отдыха и фокусировки на будущих бизнес-целях.

При этом, как сообщает Telegram-канал Baza, в составе делегации также находился глава агрохолдинга Максим Ларин. В пресс-релизе компании о нем не говорится.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.

Местные власти объявили угрозу цунами, а позже специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. В связи с этим жителей призвали покинуть прибрежную зону.

Ранее ученый допустил повторение мощного землетрясения на Камчатке.