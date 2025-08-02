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Делегация пивоваренной компании пропала после землетрясения на Камчатке

Команда холдинга «Афанасий» не выходит на связь со дня землетрясения на Камчатке
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Холдинг Афанасий/VK

После землетрясения на Камчатке не выходит на связь делегация пивоваренного холдинга «Афанасий» в лице топ-менеджера Вадима Дешевкина и его сына. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Нам поступает много вопросов от СМИ о судьбе наших коллег на Камчатке. Действительно, связи с ними нет несколько дней, и мы не знаем их точное местоположение», — говорится в публикации.

Сообщается, что делегация «Афанасия» находится на Камчатке с 28 июля. Связь с командой была потеряна после их выхода на рыбалку в открытый океан за несколько часов до землетрясения. Последнее полученное сообщение от Дешевкина — групповая фотография в Авачинской бухте.

В холдинге отметили, что у них распространена практика «перезагрузки без связи», когда сотрудники отрываются от внешнего мира для отдыха и фокусировки на будущих бизнес-целях.

При этом, как сообщает Telegram-канал Baza, в составе делегации также находился глава агрохолдинга Максим Ларин. В пресс-релизе компании о нем не говорится.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.

Местные власти объявили угрозу цунами, а позже специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. В связи с этим жителей призвали покинуть прибрежную зону.

Ранее ученый допустил повторение мощного землетрясения на Камчатке.

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