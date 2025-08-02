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Третий пожар за два дня произошел на железной дороге в Германии

В Германии произошел третий за два дня пожар на железной дороге
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Cineberg/Shutterstock/FOTODOM

Третье за два дня возгорание железнодорожных кабелей произошло в Германии, предварительно, пожар могли устроить левые радикалы. Об этом сообщила немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn, передает РИА Новости.

Пожар произошел в пятницу, 1 августа, на железнодорожной ветке, которая используется для перевозки угля. Повреждения железнодорожной инфраструктуры, возникшие в результате предыдущих возгораний, были устранены — рабочие заменили пять кабелей.

В четверг и пятницу на западе страны произошло два возгорания, которые парализовали движение поездов на ЖД между Дуйсбургом и Дюссельдорфом. Ответственность взяла на себя группа левых экстремистов Kommando Angry Birds.

В органах безопасности ФРГ на фоне этого не исключают дальнейших диверсий на инфраструктурных объектах в стране.

Вечером 18 июля в Дюссельдорфе во время традиционной ярмарки в результате взрыва фейерверка пострадали 19 человек, в том числе один ребенок.

Ранее в Германии произошел пожар в здании бывшей государственной оперетты.

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