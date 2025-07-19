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В Дюссельдорфе произошел взрыв пиротехники на ярмарке

В Дюссельдорфе 19 человек пострадали из-за взрыва пиротехники на ярмарке
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Martin Meissner/AP

В Дюссельдорфе на западе Германии во время традиционной ярмарки в результате взрыва фейерверка пострадали 19 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел вечером 18 июля. Предварительно, по меньшей мере одна петарда влетела в зрителей и взорвалась посреди толпы. Пострадали 19 человек, четверо из них — серьезно.

Организатор принял решение завершить мероприятие досрочно. Точная причина происшествия пока не установлена, но полиция предполагает несчастный случай.

3 июля сообщалось, что в США после взрыва на складе пиротехники в Северной Калифорнии семь человек пропали без вести. Мощный взрыв на складе с фейерверками в округе Йоло произошел в районе населенных пунктов Эспарто и Мэдисон в вечером 1 июля. После детонации начался пожар.

Ранее школьник проглотил петарду, чтобы выполнить интернет-челлендж.

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