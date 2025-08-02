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В аэропорту Самары снова ввели временные ограничения

Росавиация: временные ограничения на полеты введены в аэропорту Самары
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BUTENKOV ALEKSEI/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

До этого ограничения в воздушной гавани вводились в 04:55 мск, позднее аэропорт Самары заработал в обычном режиме.

В пресс-службе Ассоциации «Турпомощь» ранее рассказали, что при отмене рейса на самолет пассажирам необходимо в первую очередь обратиться к сотрудникам авиакомпании в аэропорту и уточнить, есть ли какие-то доступные альтернативы. Если в случившемся есть вина перевозчика, то он должен вернуть средства за билет, поэтому важно зафиксировать факт отмены рейса письменным подтверждением.

Однако важно учитывать, что право на возврат средств пассажиры имеют лишь в том случае, если рейс отменили по вине перевозчика, то есть это не связано с форс-мажорной ситуацией, погодными условиями и так далее, отметили в Ассоциации.

Ранее сообщалось, что в аэропортах России хотят создать зоны отдыха на случай задержки рейсов.

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