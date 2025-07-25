В аэропортах России хотят создать зоны отдыха на случай задержки рейсов

В России могут ввести новые меры поддержки пассажиров, пострадавших от задержки авиарейсов. Распространить их предлагается на семьи с детьми, беременных женщин и другие уязвимые категории граждан. В частности, предлагается создать для них зоны отдыха в аэропортах, рассказала 360.ru первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

На данный момент соответствующая инициатива обсуждается с минтрансом, отметила депутат.

«Направлений для работы много — как задержки рейсов, так и ситуация, когда пассажир уже внутри самолета, а вылет откладывается», — пояснила она.

В таких непростых условиях особую обеспокоенность вызывает состояние беременных женщин, родителей с грудными и малолетними детьми и пассажиров с инвалидностью. Поэтому в числе прочего предлагается создать для них специальные зоны отдыха в аэропортах с детскими игровыми площадками. В таких местах семьи могли бы спокойно ждать вылета, считает депутат.

«Пассажиру должны предоставить либо спальное место, либо комфортные условия ожидания в аэропорту. Для детей, очевидно, надо создавать детские зоны и детские площадки», — подчеркнула Буцкая.

Из-за перебоев в работе аэропортов многие россияне отменяют запланированные поездки – так, об отмене путешествий в июле сообщили более четверти (27%) опрошенных москвичей. Они вернули уже приобретенные билеты, либо не стали покупать билеты на ранее намеченные даты. Еще 19% изменили даты вылета или направление путешествия. Оставшиеся 54% не стали ничего менять: 87% из них признались, что их билеты были невозвратными.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете в условиях плана «Ковер».