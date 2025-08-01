В Гидрометцентре России рассказали о температурных показателях в Москве в августе

Вильфанд: температура в пределах климатической нормы ожидается в Москве в августе

Температурный фон в августе в Московском регионе будет соответствовать среднемноголетним значениям или незначительно превышать их. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура в августе не будет доходить до класса «выше», а будет немного превышать среднемноголетние значения температуры месяца.

Вильфанд добавил, что количество осадков в августе ожидается в пределах нормы.

До этого диетолог Елена Соломатина рассказала, что улучшить самочувствие во время экстремальной жары можно с помощью правильного подхода к организации питания. Важно сделать его легким, чтобы не перегружать организм в самые пиковые моменты, а также не забывать про отдельные продукты — например, кисломолочку.

Она призвала не делать слишком больших интервалов между приемами пищи, сохранив трехразовое питание. Так организму будет легче вырабатывать необходимое количество ферментов и желудочного сока. Есть рекомендуется дробно, небольшими порциями.

Ранее москвичей предупредили о сильной жаре.