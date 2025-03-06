В РФ зафиксировали рост числа разводов среди солдат СВО после возвращения с фронта

В России наблюдается всплеск разводов на почве посттравматического синдрома среди ветеранов боевых действий спецоперации. Об этом в ходе заседания Мособлдумы заявила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

По словам омбудсмена, необходимо провести комплексную работу не только с бойцами, но и с их семьями. Она отметила, что на повестке дня стоит вопрос определения юридического статуса участников СВО, которые ранее находились в числе заключенных. Помимо этого, по словам Мишоновой, содатам после службы трудно включаться в социальную жизнь.

«Мы уже наблюдаем всплеск разводов на почве посттравматического синдрома и контузию ветеранов боевых действий, а также целый комплекс проблем, связанных с психологическим состоянием, с отсутствием ресоциализации бойцов из числа осужденных и юридические проблемы, которые будут касаться их статуса», — добавила она.

В декабре прошлого года советник гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова заявила, что в России разводом заканчивается порядка 80% от общего числа браков. По ее словам, в стране разводятся 8 из 10 пар, заключивших брак, и это максимальное значение за все время наблюдений.

Ранее в Госдуме предложили разделить пенсионные баллы при разводе супругов.