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Власти польского города получили сообщение о золотом поезде нацистов

Daily Mail: власти в Польше получили письмо о находке золотого поезда нацистов
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Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

В польском городе Валбжих местные власти получили анонимное сообщение о находке «золотого поезда» нацистов. Об этом пишет Daily Mail.

По данным анонимного источника, в скрытом туннеле недалеко от города спрятаны три вагона, которые защищают массивные стальные раздвижные ворота, а конструкция соответствует технике времен Второй мировой войны. Каждый вагон имеет длину 12 метров и ширину и высоту по четыре метра. По информации Daily Mail, внутри могут храниться драгоценности, произведения искусства и другие ценные предметы, вывезенные нацистами из разных европейских стран.

Предполагается, что это поезд, который исчез в 1945 году по дороге из Вроцлава в Валбжих. Ходят слухи, что в нем могла находиться Янтарная комната, украденная из Царского Села. В мэрии Валбжиха подтвердили, что эту информацию еще нужно проверить.

В конце января председатель парламента Крыма Владимир Константинов потребовал у властей Германии вернуть музеям республики ценности, похищенные нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Ранее в Шотландии нашли клад из средневековых монет возрастом почти 600 лет.

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