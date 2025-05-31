В Госдуме объяснили необходимость ежегодного отключения горячей воды

Летние отключения горячей воды в домах необходимы для профилактики и ремонта труб, чтобы снизить риск аварий в отопительный сезон. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он отметил, что такие отключения проходят по всей стране ежегодно — с мая до конца августа или начала сентября. По словам депутата, в холодное время года вода в трубах подается под высоким давлением, чтобы сохранять нужную температуру. Это ускоряет износ системы, и без регулярных проверок возрастает риск серьёзных поломок. Именно поэтому летом проводят диагностику и ремонт, когда трубы можно безопасно освободить от воды.

Колунов подчеркнул, что теплое время года выбрано не случайно — летом нет необходимости в отоплении, и кратковременное отключение воды меньше влияет на комфорт жителей. Кроме того, именно в этот период проще всего проводить техническое обслуживание.

Он добавил, что с каждым годом стараются сокращать сроки отключения. Если раньше горячей воды не было по три недели, то сейчас этот срок обычно не превышает 10 дней. Технологии проверок и ремонта также регулярно обновляются, заключил парламентарий.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что мошенники рассылают фейковые письма с предложением проверить график отключения горячей воды с целью похитить персональные данные.