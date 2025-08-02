Только один фигурант по делу «Крокуса» признал вину и сдался полиции

ТАСС: явку с повинной по делу о теракте в «Крокусе» подал один из 19 обвиняемых

По уголовному делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» явку с повинной подал лишь один из 19-ти обвиняемых. Об этом свидетельствуют материалы следствия, оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

Речь идет о Джабраиле Аушеве — одном из участников группы, которая, по версии следствия, обеспечивала исполнителей теракта оружием. Как следует из документов, в апреле 2024 года Аушев узнал о задержании другого фигуранта — Хусейна Медова. После этого, опасаясь ареста, он уехал в Чечню, где скрывался у знакомого. Позднее, поняв, что избежать ответственности не удастся, он сам пришёл в правоохранительные органы и дал признательные показания.

Следствие установило, что Аушев, Медов, а также их предполагаемые сообщники Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев помогали в организации тайника с оружием для группы нападавших. Указанный тайник был оборудован в середине марта 2024 года. По данным следствия, Аушев полностью признал вину и подробно описал свою роль в подготовке преступления.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года, перед началом выступления рок-группы «Пикник». Несколько вооруженных человек ворвались в здание и начали стрельбу по зрителям. Затем в здании прогремели взрывы и начался пожар. По официальным данным, спасти не удалось 149 человек, один числится пропавшим без вести, пострадали 609 граждан. Сумма ущерба оценивается приблизительно в 6 млрд рублей.

Как следует из материалов дела, исполнители атаки действовали не по религиозным мотивам, а за денежное вознаграждение и под влиянием кураторов.

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