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Стало известно о местонахождении сотрудников холдинга «Афанасий»

РИА: команда холдинга «Афанасий», якобы пропавшая ранее на Камчатке, нашлась
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Холдинг Афанасий/VK

Команда пивоваренного холдинга «Афанасий» не пропадали, они отдыхают на судне в районе бухты Русской. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, сотрудники компании планово отдыхают на судне, которое видели пограничники. Сообщается, что как только поступил запрос на поиск пропавших людей, с замеченным судном связались — находящиеся на борту подтвердили, что у них «все в порядке».

«Что мы знаем — люди уехали на рыбалку в район бухты Русской. Там нет связи, поэтому с ними связаться не смогли», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации источника, отдых у делегации холдинга не прекратится до четвертого или восьмого августа, а вся паника началась из-за родственников, которые не могли до них дозвониться.

В субботу, 2 августа, сообщалось, что после землетрясения на Камчатке пропала делегация пивоваренного холдинга «Афанасий» в лице топ-менеджера Вадима Дешевкина и его сына. Сообщалось, что связь с командой была потеряна после их выхода на рыбалку в открытый океан за несколько часов до землетрясения.

Ранее житель Курил рассказал о находках на берегу после цунами.

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