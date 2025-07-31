Житель Курил рассказал о находках на берегу после цунами

После трех волн цунами, обрушившихся на Парамушир, на берегу острова оказалось много рыбы и различных необычных предметов. О своих находках РИА Новости рассказал житель Северо-Курильска Сергей Лакомов.

«Когда вода ушла с побережья нашего острова в районе Второго Курильского пролива, который разделяет острова Шумшу и Парамушир, я обнаружил удивительные вещи. В частности, я наткнулся на изолятор проводов, которые когда-то в советское время висели на деревянных столбах. Интересно, что этот предмет, судя по всему, был унесен в море во время сильного цунами 1952 года. А теперь, в 2025 году, он снова выброшен на берег. Время стерло маркировку, поэтому теперь невозможно определить, был ли он изготовлен в Японии или в СССР», — рассказал Сергей.

Он также отметил, что на берегу много рыбы, в том числе камбалы.

«Несмотря на то, что рыбный запах вполне нормальный, как у свежевыловленной рыбы, есть места, где к рыбе примешивается запах топлива, особенно близко к рыбзаводу и морскому порту. Думаю, что местные медведи не обратят внимание на такую 'еду' с посторонними запахами», — добавил он.

Сергей был удивлен и другой находкой: песчанкой, выброшенной на берег.

«Я нашел эту рыбу примерно в 300 метрах от пролива. Хотя специалисты говорили, что волна цунами достигла берега на расстоянии около 200 метров. Это остается для меня загадкой», — резюмировал курильчанин.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр находился на глубине 32 км. Затем последовали волны цунами. В Институте океанологии имени П.П. Ширшова РАН сообщили, что вблизи очаговой зоны волны могли достигать в высоту 10–15 метров.

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