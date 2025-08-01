В пробках у Крымского моста застряли свыше 1,5 тысячи авто

На подходах к Крымскому мосту образовались огромные пробки. Об этом сообщает Telegram-канал, освещающий оперативную ситуацию на мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1020 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 590 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в публикации.

Таким образом, в образовавшихся дорожных заторах стоят 1610 автомобилей.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

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