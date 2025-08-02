МВД объявило в розыск уроженцев Ингушетии по делу о теракте в Крокусе

ТАСС: двое уроженцев Ингушетии объявлены в розыск по делу о теракте в Крокусе

МВД России объявило в розыск уроженцев Назрани (Ингушетия) Хаваж-Багаудина Алиева и Батыра Кулаева за помощь в снабжении оружием исполнителей теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным следствия, вместе с арестованными по тому же делу Джабраилом Аушевым и Хусейном Медовым они снабжали исполнителей теракта оружием через подготовленные тайники.

«Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев находятся в розыске», — говорится в документах.

Информация об уголовной статье, по которой проходят дела фигурантов, не уточняется. При этом Росфинмониторинг внес их в перечень террористов.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Согласно материалам дела, исполнители теракта совершили его не из-за религиозного фанатизма, а ради денег под воздействием кураторов.

Ранее стало известно, какую сумму получил один из исполнителей теракта в «Крокусе».