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Возле Северо-Курилская произошли два землетрясения за полчаса

РИА Новости: у Северо-Курильска произошли два землетрясения магнитудой 5,3 и 4,5
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Uwe Anspach/Global Look Press

У Северо-Курильска произошли два землетрясения магнитудой 5,3 и 4,5 в течение получаса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

По ее словам, землетрясения зарегистрировали утром 2 августа в Тихом океане.

«Их эпицентр находился в 155 и 124 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг — на глубине 35 и 20 километров», — рассказала Семенова.

Она уточнила, что жители Северо-Курильска почувствовали оба сейсмособытия.

До этого японское метеорологическое управление сообщало, что в районе города Немуро на северо-востоке острова Хоккайдо (Япония) произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Толчки произошли в 06:18 по местному времени (00:18 по мск) 2 августа. Остров располагается в непосредственной близости от южной части Курильских островов. По данным источника, угрозы цунами не наблюдается.

Сообщается, что очаг землетрясения был установлен на глубине 70 км под океаном. Информации о жертвах на данный момент не приводится.

Ранее на Камчатке снова произошло мощное землетрясение.

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