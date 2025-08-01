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На Камчатке произошло мощное землетрясение

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2
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Uwe Anspach/Global Look Press

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Толчки произошли на расстоянии 212 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 23,6 км. По предварительной оценке, в столице Камчатского края интенсивность толчков составила 3.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.

Местные власти объявили угрозу цунами, а позже специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. В связи с этим жителей призвали покинуть прибрежную зону.

Последствия коснулись и других стран: от Японии до Чили и калифорнийского побережья США. Специалисты предупреждают, что ощутимые подземные толчки будут продолжаться еще не менее месяца. ООН уже предложила свою помощь.

Ранее Путин предложил наградить врачей на Камчатке за операцию во время землетрясения.

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