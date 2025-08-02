Вблизи Курил произошло землетрясение

В районе города Немуро на северо-востоке острова Хоккайдо (Япония) произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщается на сайте японского метеорологического управления.

По данным организации, толчки произошли в 06:18 по местному времени (00:18 по мск). Остров располагается в непосредственной близости от южной части Курильских островов. По данным источника, угрозы цунами не наблюдается.

Сообщается, что очаг землетрясения был установлен на глубине 70 км под океаном. Информации о жертвах на данный момент не приводится.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.

Местные власти объявили угрозу цунами, а позже специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. В связи с этим жителей призвали покинуть прибрежную зону.

Последствия коснулись и других стран: от Японии до Чили и калифорнийского побережья США. Специалисты предупреждают, что ощутимые подземные толчки будут продолжаться еще не менее месяца. ООН уже предложила свою помощь.

Ранее на Камчатке снова произошло мощное землетрясение.