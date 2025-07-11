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Собянин раскрыл темпы запуска новых станций в метро Москвы

Собянин: ежегодно в Москве будут открывать четыре-шесть станций метро
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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Ежегодно в Москве планируется открывать четыре-шесть новых станций метро. Об этом в интервью РИА Новости заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«В ближайшие годы мы построим несколько новых линий — это Рублево-Архангельская линия, Троицкая линия, Бирюлевская линия», — сказал глава города.

Собянин отметил, что новые станции охватят сотни тысяч жителей Москвы, которые в настоящее время не имеют доступа к метро в шаговой доступности.

В июне заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов заявил, что Сокольническую линию московского метро продлят на северо-восток города. По его словам, сейчас жители Ярославского района пользуются ближайшей к ним станцией «ВДНХ» на Калужско-Рижской линии.

В январе Собянин рассказал, что около 40 новых станций метро построят в Москве к 2030 году, из них восемь были открыты для пассажиров в 2024 году. Мэр отметил, что в 2025 году откроется участок Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до «Новаторской».

Ранее Собянин дал старт строительству новой станции на Кольцевой линии метро.

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