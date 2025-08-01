В Москве произошел сбой на фиолетовой ветке метро

На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена увеличены интервалы движения из-за человека на путях. Об этом сообщили в Telegram-канале городского департамента транспорта.

«На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, движение от станции «Планерная» до «Спартака» полностью остановлено. В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

Подробности инцидента не приводятся.

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