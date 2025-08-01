На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве произошел сбой на фиолетовой ветке метро

Дептранс: на Таганско-Краснопресненской линии метро увеличены интервалы движения
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА Новости

На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена увеличены интервалы движения из-за человека на путях. Об этом сообщили в Telegram-канале городского департамента транспорта.

«На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, движение от станции «Планерная» до «Спартака» полностью остановлено. В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

Подробности инцидента не приводятся.

20 июля в Москве задержали кубинца, участвовавшего в конфликте в переходе станции «Китай-город». В МВД России подчеркнули, что одного из участников потасовки задержали на месте происшествия, им оказался гражданин Кубы 2002 года рождения. Отмечалось, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Москве обновили дизайн схемы метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами