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В московский клуб нагрянули силовики

Силовики устроили рейд в московском клубе «Смена»
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Shamil Zhumatov/Reuters

Силовики нагрянули в московский клуб «Смена». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его информации, сотрудники СОБР проводят рейд в заведении. В пятницу в клубе должна была пройти вечеринка под названием «Пацанский рэпчик до слез». Причины визита силовиков не называются.

Чуть позже канал написал, что часть посетителей клуба после досмотра отпустили.

В июне силовики устроили рейд в ЛГБТ-клубе («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) «Три обезьяны» на западе Москвы. Как сообщалось, рейд мог быть связан с борьбой с ЛГБТ-пропагандой или с распространением вредных веществ.

В апреле сотрудники полиции провели рейд в ночном клубе Mono в Москве. Отмечалось, что причиной рейда могло стать то, что заведение разместило объявление о бесплатном входе, однако обычно посещение клуба платное.

Новость дополняется.

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