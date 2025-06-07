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Силовики провели рейд в московском ЛГБТ-клубе «Три обезьяны»

Осторожно, Москва: в клубе «Три обезьяны» в Москве прошел рейд полиции
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Global Look Press

Силовики провели рейд в ЛГБТ-клубе («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) «Три обезьяны» на западе Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Авторы канала пишут, что рейд может быть связан с борьбой с ЛГБТ-пропагандой или с распространением вредных веществ.

«Всех повалили лицом в пол, проверяли на запрещенные вещества, есть пострадавшие из-за порезов от битых стекол бокалов, приехала бригада скорой и несколько машин полиции», — поделились очевидцы.

До этого Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что группа «Конец фильма» вырезала строки о нетрадиционной сексуальной ориентации героя из своего хита «Кто такая Элис».

По словам лидера группы Евгения Феклистова, он не хочет, чтобы на группу написали жалобу.

18 мая стало известно, что правоохранительные органы организовали рейд на выступление блогера Владоса Мироса для предотвращения пропаганды ЛГБТ.

Ранее победителя «Битвы экстрасенсов» задержала полиция.

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