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Полиция устроила облаву в московском клубе Mono

В Москве полиция устроила рейд в ночном клубе Mono
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Depositphotos

Полиция провела рейд в ночном клубе Mono в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, силовики ворвались в ночной клуб на Покровском бульваре около 02:10 12 апреля. Правоохранители велели гостям заведения лечь на пол, а потом снимали всех на камеру.

«Вышли в масках люди и начали кричать всем, что надо ложиться на пол. Им охрана клуба открыла дверь, и они просто пошли в клуб», — рассказал каналу один из очевидцев события.

Журналисты подчеркнули, что причиной рейда могло стать то, что заведение разместило объявление о бесплатном входе, однако обычно посещение клуба платное.

В ночь на 30 ноября появилась информация о рейдах в столичных ночных клубах. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», силовики пришли в заведения Mono и Arma (бывший «Мутабор»), а также в клуб SIMACH.

В клубе Arma, отмечал Telegram-канал Baza, проверки продолжались три часа, в результате были задержаны десятки людей.

Позже в пресс-службе МВД России объяснили, что силовики провели рейды в ряде московских клубов в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее ОМОН устроил рейд в московском фитнес-клубе.

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