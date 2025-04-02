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ОМОН устроил рейд в московском фитнес-клубе

Baza: ОМОН устроил рейд против мигрантов в фитнес-клубе на юго-востоке Москвы
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Илья Питалев/РИА «Новости»

ОМОН провел рейд в фитнес-клубе сети Spirit Fitness на Рязанском проспекте в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. Проверка, предположительно, была связана с выявлением мигрантов из Средней Азии.

По данным канала, росгвардейцы ворвались в клуб сети Spirit Fitness на Рязанском проспекте. Омоновцы отпустили женщин, а всех мужчин положили лицом в пол. У мужчин проверили паспорта на наличие законного пребывания на территории РФ и отметки о прохождении военной службы.

По словам одного из очевидцев, бойцы ОМОН не применяли спецсредств, но следили, чтобы никто из посетителей фитнес-клуба не вел фото и видеосъемки.

6 марта после рейда на рынок в Челябинской области в военкомат доставили пятерых человек. В ходе мероприятия правоохранители обнаружили бывших мигрантов, которые недавно получили российские паспорта, однако так и не встали на воинский учет. Их сопроводили в военный комиссариат и рассказали об условиях службы по контракту.

Ранее в Тюмени мигранты стали вставать на воинский учет ради гражданства.

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