Водителей в Москве предупредили о рисках на дорогах 1 августа

В Москве водителей предупредили о сильном ветре и грозе 1 августа

В Москве водителей призвали к осторожности из-за надвигающегося ливня с грозой. Об этом пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 10:00 завтрашнего дня в Москве ожидаются кратковременный дождь с грозой и ветер до 15 м/с. Рекомендуем водителям: не отвлекаться на телефон во время движения; избегать резких маневров; не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций; заранее снижать скорость перед пешеходными переходами», — говорится в публикации.

Отмечается, что за ситуацией следит Дорожный патруль ЦОДД.

До этого в Санкт-Петербурге автомобиль Smart унесло ветром с парковки.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как припаркованный автомобиль Smart начинает двигаться, после чего его ветром уносит на проезжую часть, где он боком встает на дорогу и останавливается. На записи также заметно, что в этот момент на улице идет сильный дождь.

Ранее в Москве пассажирский автобус пробил ограждение и попал на видео.