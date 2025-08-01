Стала известна причина ливней в Москве

Москву и другие города Европы накрывают ливни из-за изменений климата, сообщил в своем Telegram-канале эколог Георгий Каваносян.

«Если представить всю влагу на небе в виде жемчужных бус, то раньше бусинки падали часто и по одной. А теперь начали падать редко, но сразу по несколько. Простыми словами – климат меняется», — сказал он.

Эколог добавил, что жара и тропические ливни становятся нормой.

«Настоящие тропические ливни становятся одной из главных летних проблем города. Во многих местах с таким потоком воды не справляется ливневая канализация. И это происходит не только в Москве, почти во всех городах Европы», — отметил он.

По словам Каваносяна, в крупном мегаполисе нельзя быстро перестроить систему ливневой канализации.

«В Москве и других городах нужно строить открытые и закрытые ливневки, при благоустройстве нужно создавать водопоглощающие зоны. Нужно строить коллекторы и каналы, а потом строить каналы и коллекторы», — заключил эколог.