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Стала известна причина ливней в Москве

Эколог Каваносян: ливни в Москве вызваны изменениями климата
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Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Москву и другие города Европы накрывают ливни из-за изменений климата, сообщил в своем Telegram-канале эколог Георгий Каваносян.

«Если представить всю влагу на небе в виде жемчужных бус, то раньше бусинки падали часто и по одной. А теперь начали падать редко, но сразу по несколько. Простыми словами – климат меняется», — сказал он.

Эколог добавил, что жара и тропические ливни становятся нормой.

«Настоящие тропические ливни становятся одной из главных летних проблем города. Во многих местах с таким потоком воды не справляется ливневая канализация. И это происходит не только в Москве, почти во всех городах Европы», — отметил он.

По словам Каваносяна, в крупном мегаполисе нельзя быстро перестроить систему ливневой канализации.

«В Москве и других городах нужно строить открытые и закрытые ливневки, при благоустройстве нужно создавать водопоглощающие зоны. Нужно строить коллекторы и каналы, а потом строить каналы и коллекторы», — заключил эколог.

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