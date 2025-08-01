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На Украине сотрудник военкомата сбил людей на пешеходном переходе

Дмитрук: в Харькове сотрудник ТЦК сбил мать с дочерью на пешеходном переходе
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РИА Новости

В Харькове сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), находившийся за рулем автомобиля, сбил мать с дочерью на пешеходном переходе. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«В Харькове сотрудник ТЦК, который днями ранее душил мужчину во время принудительной мобилизации, сбил мать с дочкой на пешеходном переходе», — написал он.

По словам парламентария, официальных комментариев из полиции и ТЦК пока не поступало.

На днях депутат Рады Георгий Мазурашу заявил, что силовая мобилизация, которую проводят военкоматы страны, больше напоминает позорную охоту на граждан. По словам парламентария, в сети активно распространяются кадры, на которых представители ТЦК с применением силы задерживают мужчин, увозя их в микроавтобусах.

28 июня уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о многочисленных злоупотреблениях военкомов — в том числе о фактах избиений, преднамеренных ДТП и других случаях давления на потенциальных призывников.

Ранее сообщалось, что украинец убегал от сотрудников ТЦК и упал с моста.

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