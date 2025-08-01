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В Португалии студент принес отрезанную голову в больницу

В больницу Лиссабона поступил студент с отрезанной головой в рюкзаке
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Shutterstock/FOTODOM

Студент инженерного факультета добровольно явился в полицию в Лиссабоне после того, как принес в больницу рюкзак, в котором находилась завернутая в фольгу человеческая голова. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на правоохранительные органы.

«Во второй половине дня 31 июля подозреваемый сам пришел в больницу Сан-Жозе, где заявил, что хочет передать человеческую голову», — отметили в полиции.

Сообщается, что тело без головы было обнаружено ранее, утром 30 июля, в районе Патио ду Салема, расположенном неподалеку от концертного зала в центре Лиссабона. Жертвой преступления стал 34-летний иностранный гражданин. Студент признался, что познакомился со своей жертвой всего за несколько часов до произошедшего инцидента, затем между ними возникла ссора.

Отмечается, что преступление было совершено на улице. После этого студент отрезал голову жертвы кухонным ножом и отнес ее в больницу.

Сотрудники полиции изъяли предполагаемое орудие преступления и другие вещественные доказательства, подтверждающие вину студента.

До этого российские военные нашли под Суджей обезглавленное тело 10-летней девочки.

Ранее в Подмосковье питбайкеру едва не отрезало голову натянутой на дороге проволокой.

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