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«Едва не отрезало голову»: в Подмосковье леска чуть не лишила питбайкера жизни

В Подмосковье питбайкеру едва не отрезало голову натянутой на дороге проволокой
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В городе Дмитрове Московской области питбайкеру едва не отрезало голову натянутой на дороге проволокой. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Со слов пострадавшего, он катался на питбайке в лесу недалеко от карьера. В какой-то момент молодой человек ощутил резкое жжении в области шеи и буквально вылетел с транспорта. Спустя время парень очнулся», — говорится в сообщении.

Питбайкер отметил, что неизвестные натянули металлическую леску между деревьев. Во время поездки проволока повредила ему шею, и водитель вылетел с питбайка.

До этого сообщалось, что в Москве водитель и пассажирка испугались в момент ДТП. Инцидент произошел на 50 километре МКАД. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на оживленной дороге и врезается в другой автомобиль, от удара ее отбрасывает в дорожное ограждение.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария со вскрытием фуры.

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