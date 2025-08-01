В Роскомнадзоре не исключили удаление альбома Гуфа с площадок

РКН: доступ к альбому «Город дорог» Гуфа могут ограничить, если так решит суд

Ограничить доступ к альбому рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) «Город дорог» будет возможно при наличии соответствующего решения суда. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали представители Роскомнадзора (РКН).

«Ограничение доступа к контенту возможно на основании судебного акта. Решение об удалении контента с платформ выносит Мосгорсуд по иску правообладателя. Роскомнадзор рассматривает подобные обращения в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Также в РКН заявили, что в настоящее время проверяют доступность «Города дорог» в интернете, чтобы впоследствии передать данные экспертам.

31 июля появилась информация, что миллиардер Игорь Рыбаков выкупает права на первый альбом Гуфа за 95 млн рублей, чтобы удалить альбом со всех площадок, так как он романтизирует разгульный образ жизни среди молодежи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Гуф хочет продавать трусы под своим именем.