На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Роскомнадзоре не исключили удаление альбома Гуфа с площадок

РКН: доступ к альбому «Город дорог» Гуфа могут ограничить, если так решит суд
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Ограничить доступ к альбому рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) «Город дорог» будет возможно при наличии соответствующего решения суда. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали представители Роскомнадзора (РКН).

«Ограничение доступа к контенту возможно на основании судебного акта. Решение об удалении контента с платформ выносит Мосгорсуд по иску правообладателя. Роскомнадзор рассматривает подобные обращения в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Также в РКН заявили, что в настоящее время проверяют доступность «Города дорог» в интернете, чтобы впоследствии передать данные экспертам.

31 июля появилась информация, что миллиардер Игорь Рыбаков выкупает права на первый альбом Гуфа за 95 млн рублей, чтобы удалить альбом со всех площадок, так как он романтизирует разгульный образ жизни среди молодежи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Гуф хочет продавать трусы под своим именем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами