На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Органам РФ поручили принять допмеры для пропуска грузовиков с зерном в Армению

Оверчук: поручено принять меры для поставок зерна в Армению через «Верхний Ларс»
true
true
true
close
Минтранс России

Вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук сообщил журналистам о поручении компетентным органам РФ принять дополнительные меры, направленные на обеспечение пропуска грузовых автомобилей, перевозящих зерно в Армению через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс». Об этом пишет ТАСС.

«По просьбе Армении компетентным органам Российской Федерации дано поручение принять дополнительные меры для организации пропуска через «Верхний Ларс» грузовых автомобилей, следующих из России в Республику Армения с зерном», — подчеркнул Оверчук.

Он отметил, что движение через данный КПП было ограничено в связи с неблагоприятными погодными условиями и сходом селевого потока. По словам вице-премьера, российская сторона предпринимает усилия для минимизации задержек в поставках.

До этого министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила о расширении географии экспорта зерна из России и о возобновлении поставок в семь стран. По ее словам, в текущем году у России появилось 11 новых стран-партнеров в сфере экспорта зерна. Лут также отметила, что российская сторона осуществляет поставки зерна в 108 стран мира, из которых 70 стран являются импортерами пшеницы.

Ранее в Кабардино-Балкарии из-за селя закрылось движение по дороге в Эльбрусском районе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами