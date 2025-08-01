Органам РФ поручили принять допмеры для пропуска грузовиков с зерном в Армению

Оверчук: поручено принять меры для поставок зерна в Армению через «Верхний Ларс»

Вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук сообщил журналистам о поручении компетентным органам РФ принять дополнительные меры, направленные на обеспечение пропуска грузовых автомобилей, перевозящих зерно в Армению через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс». Об этом пишет ТАСС.

«По просьбе Армении компетентным органам Российской Федерации дано поручение принять дополнительные меры для организации пропуска через «Верхний Ларс» грузовых автомобилей, следующих из России в Республику Армения с зерном», — подчеркнул Оверчук.

Он отметил, что движение через данный КПП было ограничено в связи с неблагоприятными погодными условиями и сходом селевого потока. По словам вице-премьера, российская сторона предпринимает усилия для минимизации задержек в поставках.

До этого министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила о расширении географии экспорта зерна из России и о возобновлении поставок в семь стран. По ее словам, в текущем году у России появилось 11 новых стран-партнеров в сфере экспорта зерна. Лут также отметила, что российская сторона осуществляет поставки зерна в 108 стран мира, из которых 70 стран являются импортерами пшеницы.

Ранее в Кабардино-Балкарии из-за селя закрылось движение по дороге в Эльбрусском районе.