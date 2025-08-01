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Регионам списали долги на 58 млрд рублей

Минфин списал 28 регионам долги на 58 млрд рублей
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Мария Девахина/РИА «Новости»

Минфин России списал 28 регионам долги по бюджетным кредитам на общую сумму 58,3 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Задолженность списана 28 регионам. <...> Размер списания соответствует объему средств, направленных этими субъектами в 2024 году на одобренные сферы», — уточнили в министерстве.

Среди таких направлений — модернизация ЖКХ, обновление транспорта, поддержка семей военнослужащих и реализация нацпроектов.

В перечень вошли Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Крым, Ставропольский край, Челябинская область и другие субъекты. Всего в 2025 году планируется списать более 160 млрд рублей региональных долгов.

Несколько дней назад сообщалось, что правительство России планирует сократить процедуру банкротства юридических лиц с текущих 4+ лет до 40 месяцев к 2030 году.

Ранее россиянам рассказали об условиях для списания долгов в 2025 году.

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