Регионам списали долги на 58 млрд рублей

Минфин России списал 28 регионам долги по бюджетным кредитам на общую сумму 58,3 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Задолженность списана 28 регионам. <...> Размер списания соответствует объему средств, направленных этими субъектами в 2024 году на одобренные сферы», — уточнили в министерстве.

Среди таких направлений — модернизация ЖКХ, обновление транспорта, поддержка семей военнослужащих и реализация нацпроектов.

В перечень вошли Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Крым, Ставропольский край, Челябинская область и другие субъекты. Всего в 2025 году планируется списать более 160 млрд рублей региональных долгов.

Несколько дней назад сообщалось, что правительство России планирует сократить процедуру банкротства юридических лиц с текущих 4+ лет до 40 месяцев к 2030 году.

Ранее россиянам рассказали об условиях для списания долгов в 2025 году.