В России хотят ускорить процесс банкротства компаний

Россия планирует сократить сроки банкротства компаний до 40 месяцев к 2030 году

Правительство России планирует сократить процедуру банкротства юридических лиц с текущих 4+ лет до 40 месяцев к 2030 году. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на Агентство стратегических инициатив (АСИ).

«Изменения позволят ускорить возврат активов в экономический оборот при балансе интересов кредиторов и должников», — пояснили в пресс-службе АСИ.

Продажа имущества с торгов сократится с 520 до 300 дней. Инициатива войдет в Национальную модель целевых условий ведения бизнеса, представленную Владимиром Путиным на ПМЭФ-2025.

15 июля Марат Хасянов, эксперт юридической компании «Доверие & Свобода», рассказал, что процесс банкротства физических лиц закреплен законом и регулируется строгими правилами. Несмотря на то что сама процедура задумывалась как способ дать «второй шанс» добросовестным гражданам, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации, не все желающие получают желаемое судебное решение.

Ранее россиянам объяснили, можно ли списать долги по ЖКХ через банкротство.