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Поврежденный взрывом газа дом в Новороссийске признали безопасным

Гавриков: поврежденный после взрыва газа дом в Новороссийске восстановят
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МЧС России

Многоквартирный дом в Новороссийске, где произошел взрыв бытового газа, признали безопасным для заселения жильцов, за исключением трех квартир. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Александр Гавриков.

По его словам, эксперты провели внешний осмотр строительных конструкций, после чего зафиксировали дефекты и повреждения на цифровую камеру. Кроме того, специалисты выполнили инструментальное обследование, отметил замглавы администрации города.

«Согласно заключению, заселение людей в квартиры и дальнейшая безопасная эксплуатация жилого дома допускаются, за исключением квартир №47, 48 и 58», — сообщил Гавриков.

Он также отметил, что коммунальные услуги предоставляются в полном объеме, в трех поврежденных квартирах нужно провести строительно-монтажные работы.

Пожар в жилом доме, расположенном на улице Анапское шоссе, 12, произошел 21 июля после взрыва бытового газа. В региональном управлении МЧС России сообщили, что из здания после взрыва эвакуировали 25 человек. К ликвидации пожара было привлечено 20 человек личного состава МЧС и восемь единиц техники. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров.

Ранее в Анапе загорелся проверенный Росгвардией и ОМОНом рехаб.

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