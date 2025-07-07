Олег Зубков восстановился после нападения льва и вернулся в «Тайган»

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, на которого напал лев, вернулся к работе и снова руководит учреждением. Об этом сообщили в пресс-службе парка и опубликовали видео с ним.

После нескольких операций Зубков был выписан из больницы и вернулся в Крым. Сейчас он находится на территории парка и полностью контролирует рабочие процессы. На 8 июля в «Тайгане» запланирована пресс-конференция, где Зубков ответит на вопросы журналистов.

Инцидент произошел 22 июня — по данным СК, хищник нанес Зубкову серьезные травмы. Его сначала прооперировали в Крыму, затем перевезли в больницу Краснодара. Позже в парке уточнили, что пострадавший идёт на поправку, внутренних повреждений не было, а причиной нападения стал громкий хлопок двери. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны труда.

Сафари-парк «Тайган» расположен в Белогорском районе Крыма. На его территории живут около 60 львов, в том числе редкие белые особи, а также более 100 тигров и другие животные.

Ранее директор сафари-парка «Тайган» раскрыл судьбу льва, напавшего на него.