Директор сафари-парка «Тайган» раскрыл судьбу льва, напавшего на него

Директор парка «Тайган» Зубков заявил, что напавший на него лев будет жить

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что принял решение о судьбе льва, который напал на него.

По его словам, хищник останется жить в парке.

Он отметил, что знает характер каждого из своих львов и этот — не исключение. Его жизнь сохранена, но теперь с ним необходима корректировка методов взаимодействия, пояснил директор. Мужчина подчеркнул, что инцидент не повлиял на его отношение к животным.

Нападение на Олега Зубкова произошло 22 июня. Хозяин парка получил множественные травмы, был прооперирован в Крыму и перевезен в Краснодар. Сообщалось, что жизненно важные органы не были задеты. Предполагается, что хищника спровоцировал резкий звук. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушений охраны труда, приведших к тяжкому вреду здоровью.

«Тайган», расположенный в Белогорском районе Крыма, — крупнейший в Европе частный парк хищников, где свободно обитают около 60 львов, в том числе белые особи, более 50 тигров, а также сотни других животных.

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