В Японии пенсионерам запретили говорить по телефону при использовании банкомата

Власти префектуры Осака, расположенной в западной части Японии, ввели запрет на использование мобильных телефонов во время пользования банкоматами для пожилых людей. Таким образом власти намерены усилить борьбу с мошенниками, сообщает NHK.

Запрет распространяется на лиц старше 65 лет.

«Это ужасные преступления, которые наносят людям не только финансовый, но и моральный ущерб. Надеюсь, что внесенные нами поправки в законодательство помогут сократить число таких преступлений», — отметил губернатор Осаки Хирофуми Ёсимура.

Внесенные в законодательство поправки обязывают операторов банкоматов размещать объявления о введении данного запрета, а также внедрять системы на основе искусственного интеллекта (ИИ), способные автоматически определять, пользуется ли банкоматом пожилой человек, который в это же время разговаривает по телефону.

Журналисты отметили, что в Японии уже существовала рекомендация для пожилых людей воздерживаться от телефонных разговоров во время использования банкоматов, однако введение запрета является беспрецедентной мерой. Данным шагом власти префектуры стремятся активизировать борьбу с телефонными мошенниками, которые путем обмана вынуждают пожилых граждан переводить им денежные средства.

Наиболее распространенный вид мошенничества даже получил собственное название «это я, это я». Злоумышленники совершают телефонные звонки пенсионерам и, представляясь родственниками, сообщают о том, что попали в затруднительную ситуацию и им срочно нужны деньги. Как правило, такие звонки начинаются с фразы «это я, это я», произнесенной в спешке.

До этого в Татарстане женщина стала жертвой мошенников и лишилась более 12 миллионов рублей. Злоумышленники, представившись сотрудниками службы доставки цветов, в ходе телефонного разговора получили доступ к личным данным потерпевшей. В дальнейшем мошенники убедили женщину передать им все свои сбережения на общую сумму 7 миллионов рублей, оформить кредит на сумму 1,8 миллиона рублей, а также продать принадлежащую ей квартиру.

Ранее россиянка поверила в попытку снятия денег со счета и лишилась 12,3 млн рублей.