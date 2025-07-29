В Петербурге пенсионер поверил в «проверку» накоплений и отдал мошенникам 5,7 млн рублей

Житель Адмиралтейского района Петербурга поверил в легенду мошенников и передал курьеру все накопления. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

Неизвестные связались с 82-летним петербуржцем под видом сотрудников «комитета банковского надзора». Злоумышленники убедили пенсионера, что его накопления в наличных необходимо проверить на подлинность.

Поверив звонившим, пожилой человек встретился с курьером в саду «Олимпия» и отдал ему 5,7 млн рублей. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции устанавливают личность пособника аферистов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Татарстане женщина отдала аферистам более 12 млн рублей. Неизвестные звонили якобы из службы доставки цветов. Во время беседы они выманили у потерпевшей личные данные. Мошенники убедили женщину передать им все накопления в сумме 7 млн рублей, оформить кредит на 1,8 млн рублей и продать квартиру.

Ранее россиянка поверила в попытку снятия денег со счета и лишилась 12,3 млн рублей.