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Россиянка поверила в попытку снятия денег со счета и лишилась 12,3 млн рублей

В Татарстане женщина отдала аферистам 12,3 млн рублей
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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Менделеевска поверила аферистам и отдала им более 12 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мошенники связались с 48-летней женщиной с помощью мессенджера. Злоумышленники заявили, что кто-то якобы пытался снять деньги с ее счета. Чтобы не потерять средства, ей порекомендовали отправить их на безопасные счета.

«Следуя инструкциям мошенников потерпевшая частями передала незнакомым людям 10 300 000 рублей, и еще два миллиона рублей перевела на рекомендованный расчетный счет», – сообщается в публикации.

Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут установить личности злоумышленников и задержать их.

В полиции напомнили, что нужно перепроверять информацию, которую отправляют незнакомые лица.

Ранее эксперт рассказал о мошеннической схеме при оформлении шенгенских виз.

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