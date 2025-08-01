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В Минтрансе РФ ответили, будут ли меры против Turkish Airlines из-за задержки багажа

Потешин: ограничивать полеты Turkish Airlines в Россию не планируется
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capibara89/Shutterstok/FOTODOM

Минтранс России не планирует ограничивать полеты Turkish Airlines в Россию или принимать другие жесткие меры в отношении компании на фоне регулярных задержек багажа. Об этом заявил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин, передает РИА Новости.

«Мы не настроены ограничивать на сегодняшний день и жестко принимать меры по той простой причине, что багаж, который не долетает, он так или иначе людям доставляется», — рассказал Потешкин.

Замминистра транспорта добавил, что министерство определило корректирующие мероприятия, в настоящее время стороны находятся в дружественном диалоге с целью помочь справиться с ситуацией.

Turkish Airlines регулярно задерживает доставку багажа. В частности, 25 июля сообщалось, что в столичном аэропорту Внуково пассажиры четыре часа не могли дождаться выдачи багажа. На обнародованных кадрах видно, что люди начали собирать жалобы и выстроились в очередь для их написания. Некоторые люди во время ожидания сели прямо на ленту выдачи.

Ранее в Росавиации пообещали проверить Turkish Airlines на предмет соблюдения прав пассажиров.

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