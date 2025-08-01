ГП Украины: мужчина из Львова получил семь лет заключения из-за видео про РФ

Жителя Львова приговорили к семи годам колонии за публикацию видео, в которых он выражал уважение к гражданам России и главе государства Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

«Суд признал жителя города Львова виновным в оправдании, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и приговорил к семи годам лишения свободы», — сказано в сообщении.

Уточняется, что мужчина снимал и выкладывал видео в одну из соцсетей с 2024 года.

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине.

В этот день, в 5:52 мск президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о начале специальной военной операции. Он объяснил, что принял такое решение «ради жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны киевского режима».

Российский лидер определил и цели СВО: демилитаризация (страна должны вернуться к статусу внеблокового нейтрального государства) и денацификация (запрет неонацистских организаций, прекращение дискриминации русскоязычных жителей) Украины.

Ранее жителю Ульяновской области дали срок за попытку диверсии.