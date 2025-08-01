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Жителю Ульяновской области дали срок за попытку диверсии

СК: в Ульяновской области парень осужден на 8 лет по статье о диверсии
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В Ульяновской области 19-летний местный житель получил восемь лет за попытку диверсии. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию и диверсия).

«Следствием и судом установлено, что осужденный в июле 2023 года за денежное вознаграждение, действуя по заказу спецслужб Украины, совершил поджог нескольких объектов транспортной инфраструктуры на Ульяновской железнодорожной магистрали Куйбышевской железной дороги, а также планировал иные подобные преступления, но был задержан сотрудниками УФСБ России по Ульяновской области», — сказано в сообщении.

Уточняется, что срок парень будет отбывать в колонии общего режима. Правоохранители напоминают, что за действия террористического характера можно получить пожизненный срок.

В СК отметили, что спецслужбы иностранных государств активно вербуют молодежь через социальные сети и мессенджеры для противозаконной деятельности.

14 июля суд в Республике Удмуртия вынес приговор 19-летнему студенту из города Глазов, обвиняемому в диверсии в составе группы лиц по предварительному сговору. Парню назначили 12 лет и шесть месяцев колонии.

Ранее школьник из Москвы облил бензином и поджег дверь по заданию мошенников.

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