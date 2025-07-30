На Байкале сапбордист пытался догнать уплывший матрас и оказался в 2 км от берега

На Байкале спасли мужчину на сапборде, которого унесло на 2 км от берега

В Ольхонском районе Иркутской области спасли туриста на сапборде, который поплыл за надувным матрасом и не смог вернуться на берег. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел на озере Байкал, турист из Ангарска отдыхал у воды и заметил, что его надувной матрас уносит ветром. Мужчина решил догнать уплывавший матрас на сапборде, но из -за сильного ветра оказался в двух километрах от берега.

Спасатели на моторной лодке обнаружили мужчину в районе мыса Хадарта и транспортировали в безопасное место. Он находился в удовлетворительном состоянии и не нуждался в медицинской помощи.

До этого в Башкирии женщину с тремя детьми унесло на сапборде. Инцидент произошел на озере Талкас, спасатели в ходе рейда обнаружили далеко от берега сапборд с тремя детьми и женщиной. Любители водных прогулок были унесены далеко от берега. Не справившись с сильным течением, отдыхающие стали звать на помощь. Спасатели немедленно подплыли к сапборду и эвакуировали всех на берег.

Ранее в Туапсе двух подростков на надувной лодке унесло в море.