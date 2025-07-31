Россиянин пошел искать козу и застрял на скале

В Аше местный житель полез на гору, чтобы привести козу, но не смог спуститься обратно, путь вниз оказался слишком крутым, ему на помощь пришли спасатели. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел на горе Доменная, 32-летний мужчина решил загнать домой козу, которая паслась на возвышенности, забрался на скалу и застрял на крутом склоне.

На помощь ему пришли специалисты МЧС. К застрявшему спустили пояс с веревкой и спустили на землю.

До этого мать с тремя детьми застряли на краю скалы в Крыму. Жительница Мурманска с тремя детьми отправилась на прогулку в горах Ялты. Туристы сбились с тропы и заблудились. На помощь путешественникам выдвинулись спасатели. Семью обнаружили выше водопада Оксек на крутом скально-осыпном склоне. Спасатели эвакуировали их в безопасное место. В медпомощи они не нуждались.

Ранее в центре Сочи подросток сорвался с обрыва.