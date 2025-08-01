Минтруд предложил не нанимать в сферу услуг мигрантов без знания языка

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации выступило с инициативой об ограничении приема на работу в качестве водителей, продавцов и медицинских работников по квотам иностранных граждан из визовых стран, не владеющих русским языком. Об этом пишет РИА Новости.

«Минтруд России предлагает ограничить трудоустройство иностранных граждан из визовых стран без знания русского языка по профессиям, предполагающим социальное взаимодействие и коммуникацию с гражданами РФ», — говорится в сообщении.

До этого заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Андрей Пудов сообщил, что мигранты, принимаемые на работу в качестве водителей, продавцов и медицинских работников, будут обязаны пройти тестирование на знание русского языка и истории России.

В ходе заседания комитета Государственной Думы по труду Пудов рассказал о том, что Минтрудом подготовлены два приказа, одним из которых предлагается исключить медицинских работников из перечня иностранных граждан, имеющих право на въезд в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности вне установленных квот.

Кроме того, предусмотрены изменения в приказе министерства, определяющем порядок формирования регионами заявок на квотные позиции.

В соответствии с данными изменениями, в состав квот будет запрещено включать заявки работодателей на профессии, предполагающие взаимодействие с гражданами и коммуникацию, такие как водитель автомобиля, продавец непродовольственных товаров и медицинские работники.

Ранее сообщалось, что в СПЧ поднимут вопрос об обязательной вакцинации мигрантов.