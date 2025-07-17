В СПЧ поднимут вопрос об обязательной вакцинации мигрантов

Совет при президенте РФ по правам человека собирается обсудить вопрос обязательной вакцинации трудовых мигрантов. Об этом заявила врач и член СПЧ Ольга Демичева, ее заявление опубликовано в Telegram-канале Совета.

По словам Демичевой. часто инфекции завозятся в страну, и в результате заболевают даже привитые граждане.

«У нас состоялась вот эта вспышка менингококковой инфекции. Завозная вспышка, которую привезли люди, приехавшие на работу в нашу страну. Трудовые мигранты», — заявила она.

Демичева подчеркнула, что в России есть вакцины от менингита, поэтому реализация идеи об обязательной вакцинации допустима. По словам члена СПЧ, отечественный препарат планируется вывести на рынок к 2027 году.

Накануне стало известно, что в России был зафиксирован взрывной рост заболеваемости менингококковой инфекцией.

Сообщалось, что за первые пять месяцев текущего года было зарегистрировано порядка 1266 случаев заражения. Эта статистика на 260% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Главными причинами роста заболеваемости доктор медицинских наук Александр Румянцев назвал увеличение трудовой миграции и низкий уровень вакцинации среди населения. По его словам, раньше эта болезнь встречалась в детских садах и школах. Однако теперь ей все чаще стали болеть взрослые, причем с повышенным риском летального исхода.

Ранее в столичном Бирюлево объявлен карантин из-за вспышки бешенства у кошки.