Россиян предупредили о еще одной передаваемой клещами болезни

В первой половине 2025 года в России зафиксировали рост числа клещей, зараженных риккетсиозом — инфекцией, вызываемой бактериями из группы риккетсий. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредила врач-инфекционист лаборатории ДНКОМ Елена Кузнецова.

По ее словам, особенно высокий уровень инфицированности зарегистрировали в центральных регионах страны. Доля зараженных риккетсиями клещей в 2025 году достигла 25%, впервые превысив показатели по боррелиозу, который ранее считался основным риском: доля зараженных боррелиями снизилась до 19%.

Кузнецова объяснила такой рост совокупностью нескольких причин — расширением ареала обитания клещей в связи с потеплением климата и урбанизацией, использованием более щадящих для окружающей среды инсектицидов, а также появлением новых штаммов возбудителей.

Риккетсиоз проявляется такими симптомами, как лихорадка, озноб, головная боль и кожная сыпь. Врачи призвали соблюдать осторожность при нахождении на природе и вовремя обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания.

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