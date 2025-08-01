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Посольство РФ в Эстонии прокомментировало приговор россиянину за якобы шпионаж

Посольство РФ: Эстония продолжает преследовать россиян по политическим мотивам
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Depositphotos

Эстония продолжает преследовать россиян по политическим мотивам. Об этом РИА Новости заявили в посольстве РФ в Таллине.

«Надуманные обвинения в «шпионаже» призваны запугать эстоноземельцев, отвратить от России, которая для многих из них является исторической Родиной», — говорится в сообщении.

В июле Вируский уездный суд в Эстонии приговорил к 6,5 годам тюремного заключения проживающего в Нарве российского гражданина Павла Капустина за якобы передачу России данных, «имеющих значение для безопасности Эстонии».

Мужчина обвинен в предоставлении ложных сведений государственным органам Эстонии и нарушении международных санкций, а именно в незаконной переправе санкционных товаров из Эстонии и других стран Евросоюза в РФ.

В мае сообщалось, что в Лондоне задержали британца Говарда Майкла Филлипса по подозрению в шпионаже в пользу России. Мужчине было предъявлено обвинение в содействии разведке иностранной страны. Филлипс заявил, что его действия якобы были направлены на помощь Израилю.

Ранее переводчицу заподозрили в шпионаже в пользу России на мероприятии с Зеленским.

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