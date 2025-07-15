Подсудимый в Британии объяснил свои контакты с «агентами РФ» желанием помочь Израилю

Британец Говард Майкл Филлипс, которого судят по обвинению в нарушении закона о нацбезопасности за предполагаемую связь с Россией, заявил, что его действия были направлены на помощь Израилю. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на материалы слушаний в суде города Винчестер.

По словам обвиняемого, он пытался выдать себя за агента, собирая личную информацию об экс-главе Минобороны Великобритании Гранте Шэппсе, чтобы впоследствии «заманить» российских разведчиков в ловушку и разоблачить их. Он пояснил, что рассчитывал передать данные израильским властям, чтобы улучшить образ Израиля в британских СМИ на фоне негативных публикаций из-за конфликта в секторе Газа.

Филлипс заявил, что действовал не в интересах России, а напротив — крайне негативно относится к ней. По его словам, в марте 2024 года он отправил письма в посольства РФ, Ирана и Китая, предлагая передать некие сведения — якобы в рамках своего «плана по разоблачению иностранных агентов».

Обвиняемый рассказал, что встречался с Шэппсом несколько раз, включая визит в его дом. Однако он подчеркнул, что между ними не было дружбы — скорее, формальное знакомство.

Филлипса задержали в Лондоне по подозрению в шпионаже в пользу России. Мужчине было предъявлено обвинение в содействии разведке иностранной страны. Операция по задержанию произошла еще 16 мая 2024 года в центре британской столицы.

Во время судебного процесса стало известно, что «агенты», с которыми Филлипс пытался установить контакт, оказались британскими полицейскими под прикрытием. Он предлагал им данные о телефоне и частном самолете Шэппса. Обвинение считает, что истинной целью Филлипса было получение вознаграждения. Мужчина отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что британская спецслужба 20 лет безуспешно искала российского шпиона.