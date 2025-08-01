На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичка пожаловалась на яйца с плесенью из доставки

Жительница Москвы пожаловалась на яйца с плесенью, которые ей доставили из Metro
true
true
true

Жительница Москвы пожаловалась на яйца с плесенью, которые ей доставили из интернет-магазина Metro. Она отправила видео с пропавшими яйцами в поддержку магазина, но реакции не последовало, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Нататья Т. рассказала каналу, что 29 июля она заказала через интернет-магазин Metro продукты, среди которых был десяток куриных яиц, произведенных окской птицефабрикой. При вскрытии яиц она обнаружила, что они протухли.

По ее словам, в поддержке магазина ее попросили прислать фото или видео испорченного товара, что она и сделала, однако позже там заявили, что им ничего не приходило.

Женщина планирует написать обращение в Роспотребнадзор. В Metro же заявили, что служба поддержки изучит этот случай и примет меры.

В начале июля в Москве не менее 36 человек отравились в ходе поездки на теплоходе «Николай Карамзин».

Ранее девятилетняя девочка отравилась жидкостью для розжига на турбазе в Саратове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами