Москвичка пожаловалась на яйца с плесенью из доставки

Жительница Москвы пожаловалась на яйца с плесенью, которые ей доставили из Metro

Жительница Москвы пожаловалась на яйца с плесенью, которые ей доставили из интернет-магазина Metro. Она отправила видео с пропавшими яйцами в поддержку магазина, но реакции не последовало, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Нататья Т. рассказала каналу, что 29 июля она заказала через интернет-магазин Metro продукты, среди которых был десяток куриных яиц, произведенных окской птицефабрикой. При вскрытии яиц она обнаружила, что они протухли.

По ее словам, в поддержке магазина ее попросили прислать фото или видео испорченного товара, что она и сделала, однако позже там заявили, что им ничего не приходило.

Женщина планирует написать обращение в Роспотребнадзор. В Metro же заявили, что служба поддержки изучит этот случай и примет меры.

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