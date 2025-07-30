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Девятилетняя девочка отравилась жидкостью для розжига на турбазе в Саратове

В Саратове школьница попала в реанимацию, выпив жидкость для розжига
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Медики саратовской областной детской клинической больницы борются за жизнь девятилетней девочки, которая на отдыхе отравилась жидкостью для розжига. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

По данным регионального МВД, инцидент произошел на одной из саратовских баз отдыха, где пострадавшая находилась вместе с матерью. Девятилетняя девочка перепутала бутылки и выпила жидкость для розжига. Ребенка экстренно госпитализировали, она находится в отделении реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

«Парафиносодержащий розжиг имеет вид прозрачной жидкости без запаха. Чаще всего дети путают его с водой. Сейчас ребенок находится в нашем отделении в стабильно тяжелом состоянии, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Мы очень надеемся на выздоровление, но прогнозы пока делать рано», — сообщила заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Оксана Щупляк.

По факту произошедшего проводится проверка. Известно, что семья приехала в Саратов из другого региона и в поле зрения сотрудников ПДН не попадала.

Ранее в Петербурге трехлетний ребенок нашел на детской площадке наркотики и попал в реанимацию.

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